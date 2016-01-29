"Самопомич" выдвинет кандидатуру Павленко в новое правительство

В случае формирования нового состава правительства, фракция "Самопомич" может снова выдвинуть кандидатуру Алексея Павленко на должность министра агропромышленного сектора.

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"Если в новом составе правительства аграрный сектор будет сохранен за "Самопомиччю", и если фракция будет участником коалиции, то Алексей Павленко станет нашим кандидатом на должность", - отметила в комментарии для ИА "AgroNews" народный депутат от партии "Самопомич", член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова.

Народная избранница также отметила, что Алексей Павленко после отзыва остается в команде "Самопомочи": "С Алексеем фракция договорилась о дальнейшем командном сотрудничестве".

"Решение фракции "Самопомич" об отзыве Павленко с должности министра АПК было исключительно политическим. Фракция выразила недоверие премьер-министру и его правительству, как коллегиальному органу, который не смог обеспечить реформы, прозрачность бюджета и действенную налоговую политику. Поэтому фракция выразила недоверие правительству путем отставки Павленко", - сказала Татьяна Острикова.

Ранее народный депутат и заместитель председателя фракции "Самопомич", председатель антикоррупционного комитета ВР, член политсовета партии "Самопомич" Егор Соболев также говорил, что фракция не видит никакого другого аграрного министра в составе нового правительства, кроме Алексея Павленко.

Он отметил: "На заседании фракции мы выразили благодарность Алексею Павленко за его шаги по дерегуляции и за свой вклад в экономический рост аграрного сектора, в течение прошлого года. Отзыв его из правительства – это не шаг против него как специалиста. Алексей Павленко наиболее успешный министр. Мы отозвали его из-за провала правительства и самого премьера".

"Правительство Яценюка как можно быстрее должно быть заменено. И возглавить его должен сильный, независимый премьер, который будет бороться против коррупции, будет сторонником экономических свобод, и проводить такую же политику, которую осуществлял министр Павленко в аграрной сфере. Павленко получил огромный успешный опыт. Мы хотим дальше с ним работать. "Самопомич" не видит никакого другого аграрного министра в составе нового правительства", - подчеркнул Егор Соболев.