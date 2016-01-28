СМИ сообщили об очередном конфликте между Яценюком и Порошенко: на этот раз из-за референдума

14:00, 28 января 2016
Политика
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Между президентом Петром Порошенко и премьером Арсением Яценюком разгорелся новый конфликт из-за заявлений премьера о референдуме.

Порошенко, Яценюк / Фото УНИАН

Об этом рассказали источники из близкого окружения политиков, передает "Украинская правда".

Как сообщил один из участников заседания так называемой "стратегической семерки" на Банковой 25 января, президенту очень не понравились заявления Яценюка и главы МВД Арсена Авакова, что изменения в Конституцию можно вносить только после референдума.

Сразу несколько собеседников издания рассказывают, что заявление по Конституции Яценюк согласовывал со своим ближайшим окружением – Аваковым и министром юстиции Павлом Петренко.

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На встрече у Порошенко у Яценюка прямо спросили, для чего он это сделал.

"Он ответил, что это его реакция на подготовку Сергеем Березенко (депутат БПП – Ред.) досрочных парламентских выборов на осень", – рассказал один из участников встречи.

Как отмечает УП, досрочные выборы невыгодны НФ из-за значительного падения рейтинга, но на Банковой якобы проделывают и этот вариант на случай политического кризиса.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за проведение референдума по изменениям в Конституцию. "Настало время, чтобы украинский народ сказал свое слово, какой должна быть новая украинская Конституция в новой европейской Украине. Никто, кроме народа Украины, не имеет права определять, каким будет Основной Закон", - подчеркнул он.

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