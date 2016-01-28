Депутаты раскритиковали ГПУ из-за открытия дела против депутата, обвинившего Медведчука в сепаратизме

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления первого заместителя генерального прокурора Украины Юрия Севрука в парламенте с представлением на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Сергея Клюева Парубий задал ему вопрос: почему в свое время ГПУ не обратилась в ВР относительно задержания и ареста Клюева, что позволило ему покинуть территорию Украины.

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Парубий подчеркнул, что в то же время Генпрокуратурой “открыто уголовное производство и уголовное дело, которое касается народного депутата Украины из фракции “Народный фронт” Левуса за то, что он назвал кума бывшего президента Украины Леонида Кучмы Медведчука сепаратистом.

Парубий подчеркнул, что Генпрокуратура в этой ситуации была “быстрая и эффективная” в отношении депутата, который на баррикадах боролся за свободу Украины.

Севрук ничего не ответил по ситуации с Левусом, только сказал, что никакого представления о привлечении к уголовной ответственности в отношении такого депутата нет.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, комментируя данную ситуацию, сказал, что нужно быть “не в своем уме”, чтобы возбудить “такое уголовное дело на таких основаниях”.

Затем к трибуне парламента вышли народные депутаты Украины из фракции “Народный фронт”.

Левус, выступая с трибуны, заявил, что сейчас в Украине преследуются те, кто были на Майдане, те, кто защищали Украину на востоке. Он подчеркнул, что в сессионном зале во фракции “Оппозиционный блок” есть «ряд народных депутатов, которые совершили преступления и способствовали той ситуации, которая сложилась на востоке Украины».

“Такая бездеятельность относительно преследования преступников бывшей власти и преследование добровольческого движения - это провокация, это расшатывание лодки государства”, - сказал Левус.

Он подчеркнул необходимость немедленного ареста Медведчука за сепаратистские действия и выведение его из Минских переговоров.