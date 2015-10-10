Медведчук играет роль коммуникатора с "ЛНР" и "ДНР" - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в ходе пресс-конференции на базе центра подготовки СБУ.

"Медведчук играет роль коммуникатора (при освобождении пленных) с той стороной", - сказал Грицак.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава "Украинского объединения патриотов – УКРОП" в Донецкой области, советник по военным вопросам экс-губернаторов Донецкой и Днепропетровской областей Роман Свитан заявил, что освобождению украинских заложников из плена российских террористов препятствует кум Путина Медвечук, вмешиваясь во все переговорные процессы на этапе исполнения.