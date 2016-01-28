Чумак заявляет о выходе из "Блока Петра Порошенко" и об отказе от членства в НАПК

Народный депутат Виктор Чумак заявляет, что выходит из состава фракции “Блок Петра Порошенко”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чумак сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что уже написал соответствующее заявление и зарегистрировал в Аппарате парламента.

Депутат также добавил, что будет внефракционным.

По его словам, он считает невозможным пребывание во фракции, где "расходятся дела и слова".

"Где сначала есть громкие заявления о борьбе, а реальных голосов, реальных дел нет. Наоборот, людей, которые выступают за реальные дела против коррупционеров, начинают дискредитировать", - сказал депутат.

Он также отметил, что зарегистрированный проект постановления о прекращении его депутатских полномочий продолжает оставаться в парламенте, и он не удивится, если его "в любой момент могут снова активизировать".

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Также он заявил, что его заявление об отказе от членства в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уже в Кабинете министров. Чумак подтвердил, что написал сегодня соответствующее заявление.

“Уже приняли его... Будет распоряжение Кабинета министров”, - добавил он.

Депутат отметил, что соответственно теперь необходимо будет добавить уже трех, а не двух членов агентства.

Кроме того, депутат высказал мнение, что сегодня не будет рассматриваться вопрос о прекращении его депутатских полномочий

По его словам, сегодня дожен был подыматься соответствующий вопрос и в отношении его, и в отношении Владислава Атрошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции «БПП» Юрий Луценко заявил, что народный депутат Чумак написал заявление об отказе быть членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Луценко напомнил, что Чумак внес свою кандидатуру на конкурс и распоряжением Кабинета министров был назначен на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, при этом госслужащий не может одновременно быть депутатом. Процесс создания НАПК не завершен, а сам Чумак еще не принял присягу госслужащего, отметил лидер фракции.

«Регламентный комитет, конечно, рассмотрел дело. И он юридически прав, с моей точки зрения. Но спешить с этим не стоит, потому что НАПК еще не работает, и господин Чумак может полноценно отдаваться работе в Верховной Раде», - сказал Луценко.

Также Чумак заявил о выходе из состава фракции “Блок Петра Порошенко”.

Справка УНИАН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции правительство создало в марте 2015 года.

22 апреля Кабмин начал конкурс на назначение руководства Нацагентства.

14 сентября юрист международной правозащитной организации Transarency International Украина София Ковач заявила, что каждый пятый из претендентов на должности членов Нацагентства по предупреждению коррупции имеет коррупционные риски или же неправильно заполнил декларацию.

11 декабря Кабмин назначил Наталью Корчак, Виктора Чумака и Александра Скопича членами НАПК.

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14 декабря общественная коалиция ”Реанимационный пакет реформ” (РПР) заявила, что Кабмин не обеспечил формирование независимого и дееспособного состава НАПК. Активисты, в частности, заявили, что правительство назначило трех членов НАПК без надлежащего оформления протокола заседания комиссии и получения согласия всех кандидатов на назначение. Отмечалось, что конкурсный отбор проводился с нарушениями процедуры. В РПР также отметили, что в состав НАПК не был избран ни один представитель общественности.

Также 14 декабря Чумак на своей странице в Facebook написал, что создание Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции ”как началось со скандала, так скандалом и завершается”. По его словам, ”без общественного доверия агентство просто ”не полетит”.

25 декабря Кабинет министров принял решение о проведении повторного конкурса по отбору кандидатов на должности членов НАПК.