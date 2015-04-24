Из фракции "Блок Петра Порошенко" вышел нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед.

Напомним, народный избранник от партии "Самопоміч" Андрей Мирошник сложил мандат народного депутата после скандала с путевкой на Мальдивы.