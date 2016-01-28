ЦИК подала апелляцию на решение об отмене выборов в райсоветы Киева

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

«Сегодня наши юристы подали жалобу на это решение в Киевский апелляционный административный суд. Подается она через Окружной админсуд», - сообщил он.

Напомним, что вчера на своей странице в Фейсбук Магера сообщил, что ЦИК обжалует в Киевском апелляционном административном суде решение Окружного административного суда Киева от 27 января об отмене выборов в районные советы.

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По его словам, в ЦИК остается только один вариант - подавать апелляционную жалобу на данное определение суда.

"Такое определение судьи, по моему мнению, имеет все признаки незаконности. Поэтому апелляция будет мной подписана и подана в суд апелляционной инстанции уже 28 января 2016 года. Решение Киевского апелляционного административного суда на упомянутое определение Огурцова будет окончательным. К сожалению или к счастью", - написал заместитель председателя ЦИК.