Фракция "БПП" выступила за изменения в коалиционном соглашении

Об этом заявил первый заместитель председателя этой фракции Игорь Кононенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

«Фракция «БПП» приняла решение поддержать идею внесения изменений и дополнений в коалиционное соглашение», - сказал он.

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По его словам, «БПП» на заседании Совета коалиции предложит дополнить коалиционное соглашение разделом об ответственности за его выполнение.

«Наша позиция заключается в том, что ключевой вопрос соглашения, это вопрос ответственности и сроков выполнения задач. Мы планируем вынести это предложение на заседание Совета коалиции и дополнить коалиционное соглашение, в первую очередь, разделом об ответственности за выполнение заданий и сроки их выполнения», – заявил Кононенко.

Также, по его словам, согласно регламенту, фракция «БПП» будет настаивать на отчете правительства в Верховной Раде. «После заслушивания этого отчета мы будем определяться относительно кадровых ротаций в Кабинете министров», – сказал Кононенко.

Как сообщал УНИАН, 24 января премьер-министр Арсений Яценюк заявил о необходимости обновления коалиционного соглашения.

"Я выступаю за обновление коалиционного соглашения. Из политического манифеста соглашение должно быть преобразовано в политически и юридически обязывающий документ, с четким графиком работы и последовательностью шагов", - сказал он.

Кроме того, председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк призвал к пересмотру коалиционного соглашения.

Коалиционное соглашение было парафировано 21 ноября 2014 года представителями «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», "Самопомочи", Радикальной партии и "Батькивщины". В сентябре прошлого года Радикальная партия заявила о выходе из коалиции.