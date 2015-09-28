Меркель: ситуация в Украине имеет важное значение для глобальной безопасности

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Собеседники обсудили подготовку к встрече в "Нормандском формате", которая состоится 2 октября в Париже.

Федеральный канцлер отметила, что ситуация в Украине имеет важное значение для глобальной безопасности. В этом контексте, по ее словам, следует четко различать ситуацию с безопасностью в Украине и в Сирии.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель в очередной раз согласились, что проведение псевдовыборов на оккупированных территориях подрывает Минский процесс", - говорится в сообщении.

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Отдельно было обсуждено состояние подготовки к началу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом с 1 января 2016 года, а также перспективы введения ЕС безвизового режима для граждан Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко сегодня примет участие в Саммите по принятию Целей устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и проведет ряд двусторонних встреч.