Арьев согласился с Кличко: Довгий – маленький и нахальный

В нормальной стране чиновник вроде Олеся Довгого после своих последних высказываний в адрес министра внутренних дел да еще и после своего допроса просто должен был бы уйти в отставку. Так нардеп от НС Владимир Арьев прокомментировал сайту Народная Самооборонасегодняшние высказывания секретаря Киеврады Олеся Длинного в адрес министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

«Прежде всего, в нормальной стране политик уровня Олеся Довгого просто не додумался бы позволить себе сделать такие высказывания. Наделал дел - отвечай. А отлаиваться – это дело нахалов», - прибавил он.

Также народный депутат убежден, что высказывания секретаря Киеврады негативно влияют на имидж не только Киеврады, но и Украины вцілому.

«Я считаю, что информационная политика в исполнении О.Довгого, который пользуется рекомендациями политтехнолога Казбека Бектурсунова, просто позорит киевскую власть, киевскую администрацию и в целом Украину. Ведь задание такого политтехнолога - из белого делать черное и давать соответствующие советы, получая за это большие деньги», - отметил Владимир Арьев.

«Хочу сказать, что был абсолютно прав один боксер по имени Виталий Кличко, который охарактеризовал Довгого и манеру его поведения: этот мальчик - очень маленький и нахальный», - резюмировал Арьев.