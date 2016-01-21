В БПП заявили, что консультации относительно ротаций в Кабмине все еще продолжаются

Первый заместитель лидера фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявляет, что консультации по поводу ротаций в правительстве продолжаются, и на следующей неделе решений еще не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания Совета коалиции, отвечая на вопрос относительно возможных кадровых изменений в правительстве.

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“На сегодняшний день циркулируют и обсуждаются кандидатуры. Мы на фракции предварительно обсуждали, еще до нового года, кандидатуру господина Ковальчука как предложение от нашей фракции на должность первого вице-премьера. Мы на фракции обсуждали кандидатуру господина Рябикина”, - сказал Кононенко относительно возможного кандидата на должность министра инфраструктуры. «Но формализованного решения фракции по этим вопросам нет», - добавил он.

Кроме того, отметил Кононенко, обсуждаются кандидатуры на пост министра здравоохранения.

“Также на уровне консультаций во фракции и с другими фракциями обсуждалась кандидатура Тодурова, директора Центра сердца. Но также формализованных решений нет”, - сказал он.

При этом Кононенко высказал мнение, что на следующей пленарной неделе “вряд ли будут какие-то решения относительно изменений в правительстве, поскольку нужно определиться с кандидатами, нужно провести консультации, нужно, чтобы кандидаты пообщались с фракциями коалиции”.

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“На это требуется время, поэтому, возможно... скорее всего, на следующей сессии”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 14 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает весомых кадровых изменений в составе Кабинета министров и обеспечения им экономического роста.