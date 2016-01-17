Гройсман вслед за Порошенко анонсировал ротации в правительстве

Об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сказал в интервью телеканалу "Эспрессо ТВ", отвечая на вопрос о возможности изменений в правительстве в ближайшее время.

"Совершенно очевидно, что ротации в правительстве являются естественными. И я считаю, что не самоцель - сменить одного министра на другого, а цель должна заключаться в том, что те, кто придет на смену, должны быть достаточно профессиональными и иметь свой взгляд... что они будут делать на своем ответственном участке для того, чтобы ситуацию в стране изменить", - сказал Гройсман.

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Он отметил, что "эти консультации идут".

"Есть, по моему глубокому убеждению, ряд министров, к которым есть огромные вопросы с точки зрения их профессионализма и отдачи тому делу, на которое их делегировали, в том числе, в украинском парламенте", - сказал спикер.

Гройсман высказал мнение, что "вследствие такой аналитической работы и работы коалиции, внутри, по формированию предложений, такие изменения будут очевидны и состоятся".

Как сообщал УНИАН, 14 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает весомых кадровых изменений в составе Кабинета министров и обеспечения им экономического роста.