Турчинов выступает за помощь Турции в борьбе с разрушением баланса сил в Черноморском регионе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за объединение всех усилий Украины и Турции с целью скоординированного противодействия разрушению баланса сил в Черноморском регионе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом он сказал во время встречи в Анкаре с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турецкой Республики Сейфуллахом Хаджимуфтюоглу в ходе рабочего визита в Турцию.

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Собеседники обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в секторе безопасности и обороны с учетом тех вызовов, которые сегодня стоят перед Украиной и Турцией.

Также речь шла о координации работы силовых органов и о консолидации усилий в борьбе с международным терроризмом, оргпреступностью и нелегальной миграцией.

По словам Турчинова, Украина и Турция имеют уникальную историческую возможность объединить политико-дипломатические, военно-технические и экономические ресурсы с целью эффективного и скоординированного противодействия разрушению баланса сил в Черноморском регионе.

Принципиальным этапом на этом пути, по мнению секретаря СНБО Украины, является демилитаризация и деоккупация Крыма.

"Развитие двусторонних отношений и сотрудничества между нашими государствами должно приобрести новые качества", - сказал Турчинов, добавив, что углубление сотрудничества в военно-технической сфере является ключевым заданием в развитии украинско-турецкого стратегического партнерства.

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По мнению генерального секретаря СНБ Турции, "наши государства должны играть ведущую роль в создании эффективной системы региональной безопасности".

"Для нас важно объединение потенциалов наших стран, что, в свою очередь, может дать очень эффективную синергию",- сказал Хаджимуфтюоглу.