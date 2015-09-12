"Си Бриз-2015" стал реальным шагом в обеспечении мира в Черноморском регионе - командующий ВМС Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе во время выступления на церемонии закрытия учений, заявил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

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По его словам, «учения состоялись - и это факт - в Украине, а мы будем говорить, что наша страна находится в состоянии войны, и это является особенностью учений». Вторая особенность учений, считает командующий ВМС, состоит в том, что «в этом году нам удалось выйти на традиционный формат проведения учений, имея морской, авиационный и береговой компоненты» (напомним, в 2014 году учения серии «Си Бриз» проводились с привлечением только морского компонента – кораблей, действия которых также обеспечивала авиация).

Гайдук допускает возможность внесения определенных изменений в будущем в формат проведения учений. Они касаются увеличения их интенсивности и расширения применения морского компонента.

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Также вице-адмирал предлагает проводить «Си Бриз» не только в море, но и в речной акватории.

Как сообщал УНИАН, «Си Бриз-2015» с участием военнослужащих 12 стран проходил с 31 августа до 12 сентября в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря. Темой учений было проведение многонациональной операции в кризисном регионе.