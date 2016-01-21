В МИД России отказываются от переговоров по возврату Крыма

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве. передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Мечтать не вредно", - сказала Захарова, комментируя высказывания руководства Украины о намерении создать дипломатический форум с участием РФ, Украины, Евросоюза и США по возвращению Крыма.