В МИД России отказываются от переговоров по возврату Крыма

16:00, 21 января 2016
Политика
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В Министерстве иностранных дел (МИД) России отказываются от переговоров по возврату Украине оккупированного Крыма.

путин крым / REUTERS

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве. передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Мечтать не вредно", - сказала Захарова, комментируя высказывания руководства Украины о намерении создать дипломатический форум с участием РФ, Украины, Евросоюза и США по возвращению Крыма.

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