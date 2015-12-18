Порошенко: Украина борется не только за свой суверенитет, но и за ценности ЕС

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу VRT.

«Украина сейчас является объектом агрессии Российской Федерации. Мы имеем незаконную и насильственную аннексию Крыма с грубым нарушением международного права и открытую агрессию на востоке моей страны», - отметил Порошенко.

Читайте такжеЕврокомиссия признала Украину готовой к отмене виз с ЕС

По словам президента, санкции должны мотивировать Россию имплементировать очень простой мирный план: остановить огонь из тяжелого артиллерийского вооружения, предоставить беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читайте такжеПорошенко высказал категоричную позицию по досрочным выборам в Раду и изменениям в коалиции

«Это не только для защиты Украины, это только для достижения мира и безопасности, потому что мы боремся не только за наш суверенитет, мы боремся за свободу, демократию, за ценности ЕС», - добавил Порошенко.