Порошенко: Украина борется не только за свой суверенитет, но и за ценности ЕС
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина является объектом агрессии со стороны РФ и борется не только за свой суверенитет, но и за ценности Европейского Союза.
Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу VRT.
«Украина сейчас является объектом агрессии Российской Федерации. Мы имеем незаконную и насильственную аннексию Крыма с грубым нарушением международного права и открытую агрессию на востоке моей страны», - отметил Порошенко.
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По словам президента, санкции должны мотивировать Россию имплементировать очень простой мирный план: остановить огонь из тяжелого артиллерийского вооружения, предоставить беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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«Это не только для защиты Украины, это только для достижения мира и безопасности, потому что мы боремся не только за наш суверенитет, мы боремся за свободу, демократию, за ценности ЕС», - добавил Порошенко.