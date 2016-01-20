Яценюк обвинил Григоришина в работе на ФСБ и финансировании антиукраинских сил

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

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"Мы подняли вопрос по отдельным лицам, российским недоолигархам, как я их назвал бы, которые общаются с украинской политической элитой, которую и элитой-то не назовешь, которые хотят активно дестабилизировать ситуацию, - сказал Яценюк. - Они воруют деньги из бюджета, а потом финансируют, в первую очередь, антиукраинские политические силы и отчитываются в ФСБ, как, например, делает гражданин Российской Федерации Григоришин, который пасется на украинском энергетическом секторе последние 10 лет. Это чистый агент".

Ранее, 13 января, министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства, обращаясь к министру энергетики Владимиру Демчишину, заявил о признаках протекционизма со стороны госкомпании "Укрэнерго" в пользу российского бизнесмена Константина Григоришина, возникших при проведении тендеров на закупку трансформаторов стоимостью свыше 2 млрд грн.