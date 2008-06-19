Михаил Сирота о Ющенко, Тимошенко, парламенте и коалиции

Народный депутат, член фракции Блока Литвина Михаил СИРОТА считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должны прийти в Верховную Раду и подтвердить существование коалиции.

Об этом М.СИРОТА заявил в интервью «Главреду» , отвечая на вопрос фракция Блока Литвина на этой неделе бойкотировала все выносимые на голосование в Верховной Раде законопроекты.

«Сейчас обществу очень важно на законодательном уровне получить ответы на некоторые ключевые вопросы: о государственном бюджете, о галопирующей инфляции, о подготовке к Евро-2012, о финансовой системе, об укреплении гривны непонятно с чего – так что все экспортеры сегодня посыпались. Все эти ключевые вопросы не рассматриваются, зато на рассмотрение парламента выносятся социальные проблемы, которые в табели о рангах находятся на 20-м, на 30-м местах по важности», - заявил М.СИРОТА.

Он считает, что эти вопросы не выносятся на рассмотрение ВР, поскольку де-факто у коалиции нет 226 голосов, а это уже вопрос государственной безопасности, ведь вся система власти построена на парламентском большинстве, которое формирует правительство.

«Поэтому, как ответственные люди, мы говорим: давайте, во-первых, разберемся, что у нас с коалицией, а во-вторых, давайте не играть в какие-то социально-популистские законы, а рассматривать ключевые законы, от которых зависит безопасность нашего государства», - подчеркнул М.СИРОТА.

Определяя выход из сложившейся ситуации, М.СИРОТА отметил, что Президент и премьер должны прийти в парламент и подтвердить, что коалиция есть.

«Если коалиции нет, то ответственные люди должны это признать и посмотреть, можем ли мы переформатировать парламент не под должности, а под конкретные действия, и получить другую коалицию. Что сегодня мешает Президенту, правительству, парламенту определить социальные стандарты по образованию, по медицине, по физической безопасности, по продуктам – по всему? Определив, какие стандарты мы стремимся получить в нашем обществе, мы могли бы сформировать под них систему государственной власти и завершить конституционную реформу. После этого определить, какая модель экономики может обеспечить эти стандарты, какие ее отрасли являются для нас приоритетными: космическая, приборостроение или использование наших транзитных возможностей. А уже под основные приоритеты экономического развития можно создавать новую коалицию, набирать пакет законопроектов...», - подытожил народный депутат.