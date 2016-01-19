Саакашвили бросил заблокированную снегом Одессу ради антикоррупционного форума

Во время видео-конференции в Кабмине по поводу чрезвычайных погодных условий вместо руководителя ОГА ответ держал его заместитель Владимир Жмак, говорится в сюжете ТСН.

"В субботу мы общались лично с вами – главы администрации не было. Сейчас, я так понимаю, он тоже где-то в командировке", - удивлялся ситуации вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

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"Еще раз подчеркиваю: при такой ситуации в области глава администрации должен быть на месте", - подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, в Одесской области уже закрыты 10 автомобильных дорог общего пользования государственного значения. По остальным внегородским дорогам запрещено ездить грузовым, тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам. В самой Одессе в усиленном режиме работает патрульная полиция, коммунальные службы, волонтеры и хлебозаводы. Накануне одесситы таки смели хлеб с полок магазинов "впрок". Владельцев автомобилей просят не выезжать сегодня, даже в город. Днем двух человек нашли мертвыми в снежных сугробах.

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К вечеру стало известно, что заблокированную снегом Одессу "накрывает" крещенскими морозами. Этой ночью синоптики ожидают значительного снижения температуры.