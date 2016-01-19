Яценюк обсудил с внешнеполитическими советниками глав Германии и Франции ситуацию на Донбассе

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, в ходе беседы обсуждались актуальные вопросы мирного урегулирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и восстановления территориальной целостности Украины.

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Собеседники также обсудили отдельные аспекты сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом и первоочередные задачи в контексте европейской интеграции нашего государства.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает ЕС оставаться солидарными с Киевом и не допустить строительства Россией новых газопроводов в обход Украины, которые являются политически мотивированными и не соответствуют законодательству ЕС.