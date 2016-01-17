"Судья-колядник" Зварыч вышел на свободу и вернулся во Львов – СМИ

Об этом сообщили источники в Государственной пенитенциарной службе Украины, передают "Варианты".

Судья провел за решеткой почти семь лет, более трех из которых – в СИЗО.

В свою очередь изданию "Вести" информацию об освобождении судьи подтвердил его сын Виктор Зварыч. "Да, его освободили на днях", - сказал он. По данным издания, "судья-колядник" вышел на свободу по "закону Савченко": он предусматривает, что один день, проведенный в СИЗО, считается за два дня заключения.

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Кроме того, спикер управления Государственной пенитенциарной службы Украины во Львовской области сообщил изданию Zaxid.net, что ему ничего не известно об освобождении Зварыча.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Зварыча по обвинению во взяточничестве в декабре 2008 года.

В ходе обысков в кабинетах и квартирах судьи и его шести коллег правоохранители обнаружили и изъяли 1 млн долларов и 2 млн гривень.

Зварыч заявил, что собирался передать деньги, найденные в его кабинете, церкви, чтобы помочь малоимущим, а деньги, найденные в кабинетах его коллег, по словам Зварича, якобы предназначались на ремонт помещения суда, где он работал. Потом он объяснял, что изъятые деньги ему "засеяли", за что получил прозвище "колядник".