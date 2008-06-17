Бывшие граждане СССР могут ездить без виз хоть в Европу, хоть в Россию
20:41, 17 июня 2008Политика
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Российский президент подписал указ
Россия отменила въездные визы для лиц, проживающих в Латвии и Эстонии, не получивших гражданство этих стран и ранее состоявших в гражданстве СССР. Указ об этом подписал президент РФ Дмитрий Медведев.
Этим лицам разрешен въезд в Россию и выезд из нее по имеющимся у них документам - паспорту негражданина в Латвии и паспорту иностранца в Эстонии.
В декабре 2006 года негражданам Латвии и Эстонии было разрешено безвизовое перемещение по территории Евросоюза.
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