Бывшие граждане СССР могут ездить без виз хоть в Европу, хоть в Россию

Россия отменила въездные визы для лиц, проживающих в Латвии и Эстонии, не получивших гражданство этих стран и ранее состоявших в гражданстве СССР. Указ об этом подписал президент РФ Дмитрий Медведев.

Этим лицам разрешен въезд в Россию и выезд из нее по имеющимся у них документам - паспорту негражданина в Латвии и паспорту иностранца в Эстонии.

В декабре 2006 года негражданам Латвии и Эстонии было разрешено безвизовое перемещение по территории Евросоюза.

Лента.ру