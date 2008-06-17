В парламентской фракции КПУ новый депутат

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата от Коммунистической партии Украины Владимира ДАНИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, такое решение было принято сегодня на очередном заседании ЦИК, которое провел председатель Комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

Как сообщалось, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ивана Герасимова в связи с его смертью.

Учитывая изложенное и на основании положений избирательного законодательства, Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом в многомандатном общегосударственном избирательном округе Владимира Андреевича ДАНИЛЕНКО, 1948 года рождения, образование высшее, помощника-консультанта народного депутата, проживает в городе Лебедин Сумской области, члена Коммунистической партии Украины, включенного в избирательный список КПУ под №28.

Кроме того, Комиссия признала утратившими действие постановление ЦИК от 27 января 1999 года №3 "О научно-консультативном совете при Центральной избирательной комиссии" и пункт 1 постановления ЦИК от 13 февраля 2001 года №5 "О внесении изменений в дополнения некоторых постановлений Центральной избирательной комиссии".

После заседания В.ШАПОВАЛ вручил Владимиру ДАНИЛЕНКО временное депутатское удостоверение установленного образца.

Сегодня же на пленарном заседании Верховной Рады народный депутат В.ДАНИЛЕНКО принял присягу.

Как сообщал УНИАН, И.Герасимов умер на 87-м году жизни 5 июня.