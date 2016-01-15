Украинский вопрос остается для ЕС в списке нерешенных – Юнкер

Такое мнение высказал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает радио "Свобода". Подводя итоги работы Еврокомиссии за 2015 год, он обратил внимание на сложную ситуацию в Украине, "греческую проблему" и кризис, спровоцированный массовой миграцией на европейский континент.

"Кортеж нерешенных проблем оказался длинным и к этому списку добавятся и новые...Я встречал в 2015 году президента Украины по меньшей мере 6 раз. Мы были вынуждены заниматься Россией и я трижды имел встречи с президентом (России) Владимиром Путиным, включительно с последствиями неожиданно возникшего в ЕС феномена терроризма, который атаковал европейцев и за пределами Европы", – заявил Жан-Клод Юнкер.

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ЕС активно отстаивает так называемый "минский процесс" по урегулированию конфликта на Донбассе и не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Учитывая дестабилизацию украинского востока и агрессию России, страны Запада ввели против Москвы санкции, которые касаются энергетической, банковской и оборонной отраслей.

В конце года Европейская комиссия заявила, что Украина выполнила все условия для либерализации Евросоюзом визового режима для граждан Украины. С начала 2016 года между ЕС и Украиной заработала также углубленная и всеохватывающая зона свободной торговли.