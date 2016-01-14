Евросоюз продолжает поддерживать суверенитет Украины – заместитель генсека внешней службы ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, на этом заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Хельга Шмидт заявила в Европейском парламенте.

Читайте такжеБывший еврокомиссар Фюле считает, что Минские соглашения выполняются

"ЕС продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, одновременно поддерживая выполнение Минских договоренностей", - сказала она.

Шмидт считает, что, "несмотря на сложные обстоятельства, в Украине есть прогресс в выполнении плана реформ".

"Но еще много остается сделать, должна быть завершена судебная реформа. В списке на реформирование также сектор гражданской безопасности, избирательное законодательство", - отметила Шмидт.

Она напомнила, что в прошлом месяце Еврокомиссия одобрила "очень положительный" доклад о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.

"Еврокомиссия приветствует законодательные предложения, направленные на выполнение условий для получения безвизового режима", - сказала Шмидт.