Тимошенко уйдет в "прорыв" несмотря на "политиканство" Ющенко?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет "политиканством" критику экономической политики ее правительства со стороны Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге журналистам, комментируя высказанную В.ЮЩЕНКО критику в интервью европейским изданиям.

«Критика, мне кажется, носит исключительно политиканский характер, так как никому не нравится правительство, которое наводит порядок в стране, не дает заниматься коррупцией, контрабандой, теневыми операциями, не дает и дальше в теневом режиме за взятки разбазаривать государственные ресурсы. И, кроме того, я думаю, что иногда конкуренция на следующих президентских выборах принимает просто жалкий вид, когда объективность остается за скобками», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что правительство на сегодняшний день находится в условиях «искусственной политической дискредитации». Однако вопреки «колоссальной политической блокаде», когда не принимаются законопроекты от правительства и ветируются кадровые назначения, сможет сделать «серьезный прорыв», подчеркнула премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день ее правительство демонстрирует очень хорошие, в некоторых случаях рекордные экономические показатели.

Она подчеркнула, что по итогам мая Украина занимает первое место в СНГ по росту ВВП (6,4%), и третье место по росту темпов промышленного производства (8,2%), опережая Россию и Казахстан.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО в интервью французской газете La CROIX, немецкой газете Süddeutsche Zeitung и испанской газете АВС критически оценил ряд шагов правительства, в частности, по ограничению экспорта зерна и растительного масла, позицию относительно приватизации.

«Я убежден, что украинская приватизация должна проводиться через открытые международные конкурсы, но я против того, чтобы средства от приватизации использовались на потребление... Самое главное - это усиливает инфляционный маховик », - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что за 5 месяцев текущего года инфляция превысила 13%.

По убеждению главы государства, правительственная политика должна, прежде всего, обеспечивать стабильность в государстве, а на ее базе - развитие и симметрично выстроенную социальную политику