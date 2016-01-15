Нуланд может встретиться с кремлевским куратором боевиков Сурковым - СМИ

Ключевой темой намеченных на сегодня переговоров должна стать реализация Комплекса мер по выполнению Минских соглашений по урегулированию на Донбассе. За год из 13 его положений полностью не выполнено ни одно, пишет Коммерсант.

Отмечается, что Калининград в качестве места консультаций выбран не случайно: со вчерашнего дня Нуланд находится в литовском Тракае, где в ходе форума "Снежная встреча" обсуждаются проблемы евроатлантической безопасности. Приехать же в Литву Сурков не может — он находится в санкционном списке ЕС.

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Напомним, главарь боевиков ДНР Александр Захарченко заявил, что Сурков помогал боевикам с самого начала войны на Донбассе.

"Хотел бы отметить одного человека. С первых дней острого кризиса, который был на нашей земле, с первых часов, с первых минут, он всем сердцем болел за наш народ, помогал во всевозможных вопросах, которые возникали. Они бы может сначала были наивными, детскими. Хотел бы сказать спасибо помощнику президента РФ Владиславу Юрьевичу Суркову - это тот человек, с которым мы общаемся по фундаментальным и даже не фундаментальным вопросам", - заявил Захарченко.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов во время визита в Киев привозил предложения Кремля относительно завершения войны на Донбассе.