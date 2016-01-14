Порошенко рассказал о встрече с представителем РФ в контактной группе Грызловым

Об этом Порошенко сообщил в четверг на пресс-конференции, передает "Украинская правда".

По его словам, задача Минской группы осложняется тем, что повестка дня должна была быть исчерпана в декабре 2015 года.

"Поэтому накануне встречи в Минске, в том числе и у меня была встреча с представителями Трехсторонней контактной группы, чтобы во-первых, твердо подчеркнуть неизменность украинской позиции - Украина требует четкого определения дат, когда и что мы делаем", - сказал он.

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Порошенко подчеркнул, что ключевым является возвращение государственного контроля над неконтролируемым участком государственной границы Украины.

"Я подчеркиваю, что я буду встречаться с кем угодно, чтобы вернуть украинских героев, Савченко, Сенцова, украинских заложников с оккупированных территорий и РФ, обеспечить режим полной тишины прекратить обстрелы украинских позиций", - заявил Порошенко.

Он привел график обстрелов украинских позиций 2015 года, чтобы продемонстрировать эффективность режима прекращения огня, достигнутого в Минске.

Президент подчеркнул, что политическое урегулирование возможно только в виде возвращения украинского суверенитета на оккупированные территории - выборы по украинскому законодательству, при участии украинских политических партий, украинских СМИ, с обеспечением участия временно перемещенных лиц, которые были вынуждены оставить территории.

"Эта позиция была четко доказана участникам трехсторонней контактной группы. Предложено, чтобы как можно быстрее была достигнута договоренность о возобновлении режима полной тишины и об активизации деятельности СММ ОБСЕ для обеспечения полной тишины и для контроля за отведением вооруженных сил и обеспечения доступа неконтролируемой участок границы", - сказал он.

Порошенко отметил, что во время встречи было заявлено, что у Украины есть "неопровержимые доказательства, спутниковые снимки, видео, которое снимает разведка, о пересечении границы Украины новейшей военной техникой РФ и подразделениями вооруженных сил РФ".

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"И мы требуем, чтобы после того, как мы передаем эту позицию, была решительная реакция в виде вывода оккупационных войск, доступа ОБСЕ для проверки и создания всех безопасности условий для начала политического урегулирования", - отметил Порошенко.

Президент также сообщил о достижении договоренностей о возобновлении работы гуманитарных, в том числе поисковых миссий тех, кто пропал без вести. По его словам, он проведет встречу с президентом МККК Питером Мауэр, "чтобы эта деятельность была активизирована в ближайшие дни".

"Это весь перечень повестки дня встречи президента и трехсторонней контактной группы. Никаких других ... Это не первое встреча. Никаких сенсаций нет и быть не могло", - отметил Порошенко, говоря о встрече с представителями Трехсторонней контактной группы, в том числе с Грызловым.

Напомним, вчера СМИ сообщали, что представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов во время визита в Киев привозил предложения Кремля относительно завершения войны на Донбассе.