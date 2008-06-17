Тимошенко отругала губернатора за тон, в котором он с ней говорил

Во время селекторного совещания премьера Юлии Тимошенко с руководителями областей у нее произошел небольшой конфликт с губернатором Днепропетровской области Виктором Бондарем.

Во время своего выступления Тимошенко назвала Днепропетровскую область в числе 5 областей с самыми высокими темпами инфляции, пишет Украинская правда.

В свою очередь, Бондарь высказал недовольство методами подсчета инфляции.

"К заседанию Кабмина, куда нас вызвали, были подготовлены материалы – такие, что аж не удобно смотреть. Приложено 10 таблиц по росту цен на капусту, морковь, сало. Мне в таких случаях вспоминается Николай Янович Азаров, который о снижении цен на капусту рассказывал", - сказал Бондарь.

В свою очередь, Тимошенко посоветовала ему "взять опыта в таких областях, где борьба с инфляцией делается успешно".

"Мне от вас странно слышать о капусте, овощах... Вам как руководителю области важно знать, что методика Госкомстата уже много лет не меняется. И критиковать структуру, которая просто занимается подсчетом инфляции, неуместно", - ответила Бондарю Тимошенко.

"Мы с вами являемся одной командой, но в следующий раз я просила бы Вас в другом тоне вести диалог", - добавила она.