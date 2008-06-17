Тимошенко раскрыла еще один сговор с целью повышения инфляции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует незамедлительно разобраться с причинами продолжающегося роста цен на мясо птицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций.

По ее словам, цена мяса птицы продолжает расти в июне во всех областях, кроме Херсонской, Сумской и Донецкой.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что рост цены на этот продукт существенно негативно влияет на показатель инфляции, учитывая то, что за первые десять дней июня наблюдается снижение цен на ряд продуктов питания.

Ю.ТИМОШЕНКО намерена в ближайшее время созвать совещание с губернаторами, а также руководством Киева и Севастополя, представителями ГНАУ и Антимонопольного комитета, чтобы разобраться, почему основные два производителя мяса птицы в Украине «так издеваются над украинским народом».

Она подчеркнула, что рентабельность производства этого продукта “зашкаливает за 100%”, розничные цены на мясо птицы в Украине в два раза выше, чем в Польше.

Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к губернаторам, призвала их предпринять меры для интервенции этого продукта на рынок с целью обеспечения более приемлемых цен.

Как сообщалось, 4 июня Ю.ТИМОШЕНКО призвала губернаторов для снижения цены на мясо птицы принять меры по увеличению импорта этой продукции в Украину.

Премьер отметила, что на рынке мяса птицы в Украине работает два производителя, и их действия, учитывая то, что цены на эту продукцию поднялись выше европейских, напоминают “картельный сговор”.

Она сообщила, что дала поручение Госинспекции по контролю за ценами изучить ситуацию.

Вместе с тем эксперты считают, что рост цен на курятину в Украине вызван подорожанием свинины и говядины, а не картельным сговором производителей.