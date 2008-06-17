Народная самооборона просит ГПУ и МВД проверить чартерные перелеты Балоги

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ обратился с депутатскими запросами к Генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, в которых просит проверить на наличие коррупционных действий факты авиаперелетов чартерными рейсами главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Гражданского движения «Народная Самооборона».

“Наших избирателей интересует, кто заказывал и оплачивал данные авиаперевозки. Если данные рейсы заказывал лично В.И.БАЛОГА, тогда за счет каких средств он это делал, (заработная плата главы Секретариата Президента Украины составляет 17 тыс. грн.), но указаны ли эти суммы В.И.БАЛОГОЙ в налоговой декларации?” – говорится в депутатском запросе.

Также в нем приводится перечень перелетов (свыше 60), осуществленных В.БАЛОГОЙ в 2007-2008 годах.

Под обращением Г.МОСКАЛЯ подписались все члены депутатской группы «Народная самооборона».