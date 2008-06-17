Яценюк утверждает, что коалиция жива

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заверяет, что формально и юридически коалиция демократических сил продолжает свое существование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания ВР.

Председатель ВР напомнил, что согласно со ст. 83 Конституции, коалиция образуется согласно решению фракций, а не согласно решению отдельных народных депутатов.

«Это прямая императивная норма, которая определяет правовые подходы относительно формирования коалиции депутатских фракций», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что только фракция может принимать решение о входе или выходе из коалиции. Председатель ВР напомнил, что в 2007 году ВР была распущена именно на основании индивидуального формирования большинства.

«Сейчас происходит зеркальная ситуация, когда коалиция путем индивидуального выхода уменьшает свою численность. Такие вещи не отвечают требованиям украинской Конституции», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также отметил, что ВР приняла решение, которым исключила из регламента ВР положение относительно индивидуального входа или выхода в коалицию депутатских фракций. Председатель ВР также отметил, что в случае, если одна из фракций примет решение о выходе из коалиции, то это влечет за собой право Президента принимать решение о роспуске парламента на протяжении 30 дней. «Формально и юридически, в соответствии со ст. 83 Конституции Украины, коалиция депутатских фракций продолжает существовать», - сказал он.

Председатель ВР также отметил, что толковать данный вопрос может единственный конституционный орган – Конституционный Суд Украины.

«Учитывая это, председатель Верховной Рады не пойдет ни на какие политические интриги и будет действовать исключительно определенным законом способом. Будет другое решение Конституционного Суда, будут решения фракций, будут другие объявления», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель ВР на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.