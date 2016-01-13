Апелляционный суд отказался освободить Корбана из металлической клетки для участия в судебном заседании

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством обращалась адвокат Алина Самарец.

В ее обращении к суду речь шла о том, чтобы освободить Корбана в зале суда из металлической клетки и предоставить ему возможность непосредственно участвовать в судебном заседании совместно с адвокатами.

Это ходатайство поддержали и другие защитники Корбана.

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Адвокаты обосновывали свое ходатайство положениями Европейской конвенции по защите прав человека и решений Европейского суда по правам человека.

Прокурор Олег Чиж обратил внимание, что адвокат Самарец не ссылается ни на одну статью Уголовного процессуального кодекса.

Вместе с тем адвокат Алексей Шевчук назвал ст. 206 УПК основанием для освобождения Корбана из металлической клетки в зале суда.

Прокуроры просили не удовлетворять это ходатайство.

Судья Масенко сказал, чтобы защита обратился в Государственную судебную администрацию с соответствующим запросом о подтверждении соответствующих положений Европейской конвенции и решений ЕСПЧ.