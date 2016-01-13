В Минске возобновились переговоры политической подгруппы по Донбассу
10:44, 13 января 2016Политика
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Работа подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины начала свою работу в Минске.
Работа подгруппы по политическим вопросам начала свою работу в Минске / Dariia Olifer
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter.
«Переговоры по урегулированию на востоке Украины в Минске 13 января начались со встречи Рабочей группы по политическим вопросам», - говорится в сообщении.
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Как ранее сообщал УНИАН, на 13 января в Минске запланировано заседание Трехсторонней контактной группы при участии представителей Украины Леонида Кучмы, РФ Бориса Грызлова и специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.
11 января Кучма и Грызлов обсудили в Киеве подготовку к этому заседанию контактной группы в Минске.
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