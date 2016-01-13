В Минске возобновились переговоры политической подгруппы по Донбассу

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter.

«Переговоры по урегулированию на востоке Украины в Минске 13 января начались со встречи Рабочей группы по политическим вопросам», - говорится в сообщении.

Читайте такжеИнтерес года. Минск с пролонгацией, танго с ЕС и фактор ООН

Как ранее сообщал УНИАН, на 13 января в Минске запланировано заседание Трехсторонней контактной группы при участии представителей Украины Леонида Кучмы, РФ Бориса Грызлова и специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

11 января Кучма и Грызлов обсудили в Киеве подготовку к этому заседанию контактной группы в Минске.