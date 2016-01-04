Минск готов выступить посредником в урегулировании конфликта Москвы и Анкары - глава МИД

В эфире телеканала "Беларусь 1" он подчеркнул, что его страна не собирается навязывать посреднические услуги, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Но мы исходим из того, что давление друг на друга и санкции - это не метод решения проблем в межгосударственных отношениях. Что касается последних разногласий между Россией и Турцией, я уверен, что рано или поздно удастся разрешить этот конфликт", - сказал Владимир Макей.

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По словам дипломата, белорусское руководство заинтересовано в том, чтобы этот конфликт был урегулирован как можно скорее, и готово приложить максимум усилий для этого. "Точно так же, как мы это делаем по Украине", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

После этого Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила высшее руководство страны в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство". Турция пригрозила ответными санкциями.