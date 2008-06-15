Литвин объяснил, как быть с коалицией

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК должен установить временные рамки, после которых коалиция официально прекратит свое существование, если не пополнится новыми депутатами.

Об этом он сказал журналистам во время поездки в Тернопольскую область.

В.ЛИТВИН заметил, что если перефразировать известного классика «хуже разговоров о том, что коалиции не существует, только разговоры о том, что она есть».

В то же время, В.ЛИТВИН заметил, что его фракция не будет требовать, чтобы А.ЯЦЕНЮК объявил о распаде коалиции. «Мы не будем тратить силы на требования такого характера, хотя понятно, что в тот же день, когда коалиция стала меньше на одного-двух депутатов, председатель ВР обязан объявить, что начался отсчет месяца, когда коалиция должна или пополниться, или когда спикер будет вынужден объявить, что коалиция прекратила свое существование», – сказал В.ЛИТВИН.

Он назвал все остальные разговоры, в частности и то, что коалиция создается на основе фракций, а не индивидуального членства, «разговорами от лукавого». В.ЛИТВИН посоветовал почитать Конституцию, где четко записано, что коалиция - это большинство от конституционного состава парламента. «То есть коалиция привязана к 226, а все остальное - это рассуждение, чтобы желаемое выдать за действительное», - сказал В.ЛИТВИН.

Давая прогноз на следующую пленарную неделю, В.ЛИТВИН выразил мнение, что на повестку дня будут пытаться ставить вопросы, которые будут касаться социальных вопросов, – «от которых практически невозможно отказаться», чтобы таким образом продемонстрировать жизнедеятельность коалиции. Он привел пример, что могут быть поставлены вопросы об увеличении прожиточного минимума и т. п.

В то же время, В.ЛИТВИН прогнозирует, что консультации и противостояния в парламенте будут продолжаться.