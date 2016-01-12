Штайнмайер оптимистично оценивает шансы отмены визового режима с ЕС для украинцев - посол в Германии

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.

"Важный разговор со Штайнмайером: глава МИД Германии оптимистично оценивает шансы отмены визового режима ЕС для украинских граждан", - подчеркнул Мельник.

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По словам посла, он выразил благодарность государственному секретарю МИД ФРГ Штефану Штайнляйну за личный вклад в сохранение украинистики в Университете Грайфсвальда.

"Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Г.Мюллер: Украина будет оставаться в фокусе федерального правительства, помощь будет расширена", - также отметил Мельник.