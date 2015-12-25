Штайнмайер: Саудовская Аравия играет ключевую роль в борьбе с исламистами

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Роль мусульманского мира состоит в том, чтобы лишить джихадистов идеологической основы. Поэтому важно, чтобы "исламские страны имели волю вместе побороть терроризм", - заявил он в интервью региональным газетам Funke Mediengruppe.

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Немецкий политик подчеркнул, что в течение прошлого года "Исламское государство" потеряло около четверти захваченных ею территорий - это произошло благодаря атакам международной коалиции и борьбе курдских повстанцев.

Франк-Вальтер Штайнмайер также одобрил участие миссии Бундесвера в борьбе против "Исламского государства", однако исключил развертывание в Сирии сухопутных войск Германии. По его словам, террористическая угроза от джихадистов не заканчивается на немецких границах. "Поэтому ответ не может звучать так: закрыть дверь, опустить жалюзи, выключить свет и надеяться, что беда коснется только соседей, в которых горит свет", - сказал немецкий дипломат. По его словам, этот "циничный расчет" не позволит ни покончить с гражданской войной в Сирии, ни помешать террористам.