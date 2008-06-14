В Украину приедет Генсек НАТО

16-17 июня состоится визит в Украину делегации Североатлантического Совета и Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА.

Как сообщает президентская пресс-служба, визит будет проходить по приглашению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с целью активизации политического диалога между Украиной и Альянсом и в связи с решением Бухарестского саммита НАТО положить начало периоду интенсивных контактов с Украиной на высоком политическом уровне.

В ходе визита будет оценено состояние выполнения Украиной Плана действий Украина-НАТО, в частности Целевого плана Украина-НАТО на 2008 год в контексте заявки Украины о присоединению к ПДЧ.

Программой визита также предусмотрено проведение заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне послов при участии министров иностранных дел и обороны Украины, встречи делегации Североатлантического Совета и Генерального секретаря НАТО с Президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады, а также посещения группами делегации НАТО некоторых регионов Украины.