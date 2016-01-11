Только украинский народ должен определять свою Конституцию и не под "давлением" переговоров - депутат

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя заявление президента России Владимира Путина об отказе вернуть Киеву контроль над государственной границей между Украиной и РФ на временно оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.

"Конституция - собственность украинских людей, украинского народа. И только они, через своих представителей, должны решать, какой должна быть Конституция. И ни в коем случае не в связи с мнениями или предложениями президентов других стран мира, какими бы они ни были", - сказал депутат.

Березюк подчеркнул, что это право украинцев - изменять свою Конституцию.

"И ни в коем случае не под давлением дипломатических переговоров и ультиматумов или условий. Тогда - это не наша Конституция. Тогда - это Конституция людей, которые от нас требуют. Завтра будет другое предложение", - сказал он и добавил, что таким "не торгуют".

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Как сообщал УНИАН, в интервью немецкому изданию Bild Путин заявил об отказе вернуть Киеву контроль над государственной границей между Украиной и Россией на временно оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.

"Пункт 9-й (Минских соглашений) - возобновление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины на основании закона Украины о конституционной реформе до конца 2015 года при условии выполнения пункта 11, то есть проведения конституционной реформы", - подчеркнул российский лидер.

"То есть, сначала конституционная реформа, политические процессы, а затем на основе этих процессов создание атмосферы доверия и завершение всех процессов, в том числе закрытие границы. Наши европейские партнеры - и канцлер ФРГ, и президент Франции - должны как-то побольше вникать, мне кажется, во все эти проблемы", - добавил он.

При этом Путин заявил, что в Минских соглашениях записано об изменениях в Конституцию на постоянной основе.

"Здесь написано, что изменения в Конституцию должны быть на постоянной основе. Правительство Украины внесло в переходные положения, имплементировало туда ранее принятый закон об особом статусе этих территорий. Но этот закон, который они внесли в Конституцию, принят лишь на три года. Два года уже прошло. Мы когда в Париже встречались, и канцлер ФРГ, и президент Франции согласились с тем, что этому закону должен быть предоставлен другой характер, и он должен быть включен туда на постоянной основе. И президент Франции, и канцлер это подтвердили. Однако эта Конституция не была проголосована в том виде, в котором она сейчас есть, а закону так и не предоставлен статус постоянно действующего. Как можно требовать от Москвы то, что должны сделать в Киеве наши коллеги своим решением?", - заявляет Путин.