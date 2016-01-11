Шокин не пустил своего заместителя Касько в США, посольство "разочаровано"

Об этом говорится в тексте письма посольства США к генпрокурору, опубликованном народным депутатом из фракции "Блок Петра Порошенко" Светланой Залищук.

"Господин генеральный прокурор, я очень разочарован, что вы отказали в возможности заместителю генерального прокурора Виталию Касько приобщиться к украинской делегации высокого уровня, которая должна была бы посетить Вашингтон в январе месяце... Вы неоднократно просили о помощи США, в то время когда мы предлагаем такую уникальную возможность для ваших экспертов, вы отказываете господину Касько принять участие", - сказано в нем.

Как отмечает посольство, встречи с рядом высокопоставленных представителей из Министерств юстиции и иностранных дел США дадут возможность украинским участникам делегации обсудить политику и практические шаги относительно антикоррупционных реформ.

"Не позволяя господину Касько присоединиться к делегации, вы можете препятствовать продвижению усилий по воплощению реформ", - сказано в письме.

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Диппредставительство США надеется, что Шокин пересмотрит свое решение относительно возможности участия Касько во встречах в Вашингтоне.

В свою очередь Залищук отмечает, что "это уже пятый отказ Касько участвовать в командировках, куда его приглашают европейские и американские коллеги, пытаясь помочь Украине с ее кучей вопросов, которые зависят от сотрудничества многих международных государственных структур".

По ее данным, "еще было отклонено приглашение Совета Европы и OECD – профильной антикоррупционной организации".

По мнению нардепа, "решение об отставке (Шокина) перезрело".