В ЕК прокомментировали слова Юнкера о последствиях референдума в Нидерландах по соглашению с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН, так сегодня в Брюсселе прокомментировал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас слова президента ЕК Жана-Клода Юнкера относительно того, что в случае, если Нидерланды скажут «нет» Соглашению об ассоциации, это может привести к континентальному кризису.

«Как вам известно, здесь в пресс-центре мы придерживаемся привычки не разъяснять или повторять президента. Когда он говорит, обычно, этого достаточно. Возможно, одно, что я могу добавить, это то, что только граждане Нидерландов будут решать, каким будет результат этого референдума. Президент Юнкер четко подчеркнул важность этого голосования», - сказал он.

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Шинас также сообщил, что также в минувшее воскресенье премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал своих граждан голосовать в поддержку Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Референдум был инициирован группой GeenPeil.

Президент Еврокомиссии Юнкер высказывал мнение, что отрицательный результат нидерландского референдума относительно Соглашения об ассоциации с Украиной будет выгоден России и может привести "к континентальному кризису".

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов обещал агитировать в поддержку ассоциации между ЕС и Украиной и развенчивать мифы относительно документа.