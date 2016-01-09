Юнкер: Референдум в Нидерландах по соглашению с Украиной может привести "к континентальному кризису"
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что отрицательный результат нидерландского референдума по Соглашению об ассоциации с Украиной будет выгоден России и может привести "к континентальному кризису".
Об этом он заявил в интервью газете NRC Handelsblad от 9 января, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
По его мнению, популисты пытаются превратить это консультативное голосование в плебисцит относительно Европы.
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"Я надеюсь, что нидерландцы не будут голосовать по причинам, которые не имеют ничего общего с соглашением", - заявил президент Еврокомиссии.
Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал агитировать в поддержку ассоциации между ЕС и Украиной и развенчивать мифы относительно документа.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС? Референдум был инициирован группой GeenPeil.