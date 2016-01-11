Сегодня суд рассмотрит жалобу защиты подозреваемого в деле Корбана Михаила Кошляка

Жалобу будет рассматривать коллегия судей в составе Дениса Масенко, Валерия Лашевича и Виктора Глиняного. Эта же коллегия рассматривает и апелляционную жалобу на арест главы политсовета УКРОПа Геннадия Корбана.

Как сообщали СМИ, кандидатура Дениса Масенко для этого была согласована с Администрацией Президента. Другой судья, Виктор Глиняный, является отцом прокурора городской прокуратуры Киева, который работает в отделе, который занимается апелляционными жалобами.

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Напомним, Михаил Кошляк был задержан по делу Геннадия Корбана в конце октября 2015 года. 2 ноября он был арестован в соответствии с решением Новозаводского районного суда города Чернигова. 8 декабря Печерский райсуд Киева оставил его под стражей, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения. А 30 декабря судья Днепровского райсуда Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока его ареста до 27 января. Такое решение было вынесено несмотря на то, что рассмотрение ходатайства прокуратуры началось уже после того, как истек предыдущий срок содержания Михаила Кошляка под стражей (он закончился 29 декабря, в 18.00). При этом его не отпустили на свободу, а во время судебного заседания держали в «клетке». Кроме того, судья не дал возможности адвокатам высказать свою позицию относительно ходатайства стороны обвинения.