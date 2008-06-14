Ющенко об армии, оружии и проблеме №1

Украинский оборонно-промышленный комплекс может успешно развиваться и стать конкурентоспособной отраслью при условии поддержки со стороны государства.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, завершая в Днепропетровске совещание с генеральными конструкторами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины на тему «О состоянии дел в сфере разработки нового и модернизации существующего вооружения и военной техники для потребностей ВСУ, имеющихся проблемах и путях их решения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент особенно отметил, что правительство, безусловно, должно обеспечить ОПК необходимым финансированием. «Нам нужно сделать все, чтобы изменить в государстве отношение к оборонному комплексу, к оборонной политике и политике безопасности в целом», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Теперь «проблемой номер один» глава государства назвал отсутствие постоянного финансирования ОПК и ВСУ. По словам Президента, практически речь идет о том, что ряд национальных программ соответствующего направления просто «игнорируется и не выполняется». Речь идет, в частности, о финансировании государственного заказа в оборонной сфере, переходе ВСУ на контрактную основу.

Глава государства отдельно обратил внимание на проблему оснащения военнослужащих, которая в Украине в десятки раз хуже, чем в других странах мира. «С этим мириться я не собираюсь... Это проблема профессионального отношения к святой миссии защиты страны», - сказал он.

На пресс-конференции после завершения совещания глава государства, в частности, обратил внимание на существующую проблему с сохранностью и содержанием военной техники, срок эксплуатации которой исчерпан. По его словам, в таком состоянии находятся 55% боевых самолетов, 85% зенитно-ракетных комплексов, 84% боевых кораблей и 73% ракетно-артиллерийского вооружения. Президент особенно подчеркнул, что такая ситуация сложилась не из-за отсутствия соответствующих национальных стратегий и программ, ведь они существуют. Ключевой проблемой, по словам В.ЮЩЕНКО, является опять же «отсутствие четкой государственной политики относительно реализации конкретных государственных программ».

Говоря о состоянии оборонной промышленности, В.ЮЩЕНКО напомнил, что речь идет о 700 предприятиях, которые полностью находятся в государственном управлении. «Отсутствие какого-либо государственного финансирования, программы государственного заказа ведет на протяжении многих лет к банкротству одну из наиболее технологических частей нашей экономики», - констатировал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что «формирование эффективной, здоровой национальной политики в сфере вооружения является национальным приоритетом».

В то же время глава государства высоко оценил работу конструкторских бюро, работающих на оборонную отрасль, отметив высокую конкурентоспособность их продукции, которая часто значительно превышает по характеристикам современные зарубежные разработки. В этом контексте Президент отметил, что на сегодняшний день, безусловно, актуальным вопросом является обеспечение надлежащего финансирования этой сферы.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что по итогам совещания принято решение о создании со следующего вторника шести рабочих групп, которые в течение недели должны сформировать протоколы, в рамках которых каждое Конструкторское бюро очертит тактические перспективы своей работы на 2008-2009 годы. Президент ожидает от Министерства обороны, Минпромполитики, МЧС и других силовых и оборонных ведомств проработки соответствующих предложений «как по госзаказу, так и по обеспечению финансирования в рамках пересмотра бюджета 2008 года».

По словам Президента, через неделю он хочет увидеть обобщенные предложения и инициативы, которые намерен внести в парламент и правительство как первоочередные для учета при принятии изменений и дополнений в бюджет. «Правительство, нация должны понять: основной характеристикой политики 2008 года должна быть политика развития», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что приложит все усилия, чтобы предложения КБ по реализации новейших разработок в сфере ОПК были воплощены в жизнь и взяты на оснащение украинской армии.