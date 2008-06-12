Яценюк думает, что по Верховной Раде ночью черти летают

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК этим летом намерен пригласить священников всех конфессий и освятить сессионный зал и буфет парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции во Львове.

По словам спикера, единственное место в сессионном зале парламента, где есть икона, – это, собственно, место Председателя ВР.

«В кабинете бышего Председателя ВР не было ни одной иконы или креста. Но теперь там все нормально. Верховную Раду нужно освятить, чтобы там ночью черти не летали», - отметил А.ЯЦЕНЮК.