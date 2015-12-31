Апелляционный суд изменил подозреваемому в убийстве Бузины Медведько меру пресечения

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил его адвокат Андрей Федур.

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“Медведько изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест круглосуточный”, - сообщил Федур.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян – Медведько и Дениса Полищука.

9 декабря Печерский райсуд Киева изменил Полищуку меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест сроком на 2 месяца.

Медведько оставался под стражей, поскольку 3 декабря Печерский суд продлил его арест до 31 января 2016 года. Адвокаты обжаловали это решение.