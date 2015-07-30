Адвокат подозреваемых по делу Бузины обвинил в убийстве писателя украинские спецслужбы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил адвокат подозреваемых в убийстве Бузины Андрей Федур.

«Медведько и Полищук не совершали убийство Бузины... По моему убеждению, убийство Бузины было совершено сотрудниками спецслужб. Очевидно, что наших украинских. Другой вопрос - на кого они работают. Какая цель и кем организовано - это работа прокуратуры», - сказал он.

Федур также отметил, что материалы уголовного производства против Медведько и Полищука фальсифицируются, в частности, экспертиза ДНК.

«Мы это докажем», - заверил адвокат.

Адвокат также отметил, что экспертиза ДНК - это судебно-медицинская экспертиза, ее должны проводить судебно-медицинские эксперты, которые имеют специальную квалификацию и являются специалистами в этой области.

«У нас получается странная вещь. Когда это у нас большими судебными медиками стала милиция? Потому что у нас старший лейтенант милиции проводит такую экспертизу... Почему я утверждаю, что экспертиза ДНК сфальсифицирована? Потому что необходимые компоненты для проведения этой экспертизы в Украине вообще отсутствуют. В законный способ в Украину они не могут быть ввезены, потому что эти препараты не сертифицированы в Украине. Они являются запрещенными для ввоза на таможенную территорию Украины... Я утверждаю, что это незаконные и сфальсифицированные экспертизы», - подчеркнул Федур.

Он отметил, что в Украине также не утверждены стандарты по проведению экспертизы ДНК.

Федур также отметил, что он и другие адвокаты Медведько и Полищука в тех материалах, которые были предоставлены им и подзащитным, не смогли найти обоснования мотивов или оснований для убийства.

«Мы не нашли в этих документах одного важного аспекта - умысла... Произошло убийство человека и, бесспорно, это преступление, но вопрос в том, кто его совершил.

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Нам сегодняшний день из милиции и прокуратуры подают, что его якобы совершили Медведько и Полищук.

У меня простой вопрос - для чего, почему и с какой целью. Какая была необходимость у Медведько и Полищука убивать Олеся Бузину? Где они пересекались в своей жизни? Нигде! Они не имели никаких общих дел, конфликтов и тому подобное. Умышленное убийство не может быть без мотива. Никто сегодня не может дать ответ на вопрос, почему и с какой целью якобы эти ребята убивали Бузину. И в процессуальных документах по этому поводу нет ни слова», - подчеркнул адвокат.

Федур также отметил, что сторона защиты имеет неопровержимые доказательства, что Медведько и Полищук в момент убийства Бузины отсутствовали на месте убийства.

«Объявили убийцами тех, кто убийство не совершал. Рано или поздно мы это докажем в судебном порядке», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неподалёку от, где он жил.

По подозрению в убийстве Бузины были задержаны двое киевлян – Медведько и Полищук.

Через некоторое время был задержан третий подозреваемый, которого вскоре отпустили.

В ночь на 19 июня Шевченковский районный суд Киева назначил Медведько меру пресечения в виде содержании под стражей до 14 августа. Полищуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца или залог в 5 млн грн.

23 июня Полищук вышел на свободу после того, как за него внесли залог в размере 5 млн грн.

2 июля Апелляционный суд Киева отменил решение Шевченковского райсуда о возможности внесения залога за Полищука.

6 июля Апелляционный суд Киева оставил под стражей Медведько.