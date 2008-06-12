Яценюка во Львове встретили... молебном
10 человек во главе со священником
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК осуществляет рабочую поездку во Львовскую область.
Как передает корреспондент УНИАН, 20 минут назад он прибыл во Львов, где проведет встречу с сотрудниками Львовского городского и областного советов, представителями коллегии Львовской облгосадминистрации, а также председателями сельских и поселковых советов региона.
Под стенами Львовского облсовета спикера встретили 10 человек во главе со священником, которые проводят молебен.
Они также держат в руках плакаты с надписями: «Ахтунг! Увага! Фашизм наступає!», «Чому чорнобильців позбавляють церкви?», «Львівські депутати забрали землю у церковної громади».
Кроме того, сегодня А.ЯЦЕНЮК проведет встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами Львовского института банковского дела.
В этот же день спикер даст пресс-конференцию для местных СМИ и выступит в прямом эфире областной государственной телерадиокомпании.