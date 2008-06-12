У Жвании родился сын

Народный депутат Украины (НУ-НС) Давид Жвания в четвертый раз стал папой.

Причем, наконец, мужское честолюбие Жвании может быть удовлетворено - после трех дочерей у него и его жены Оксаны родился долгожданный сын, пишет ТаблоID.

Малыш появился на свет сегодня в 7:55 и имеет рост 56 сантиметров и вес 3880 граммов. Об этом изданию сообщил сам Жвания.

"У Оксаны роды прошли прекрасно. Я присутствовал при родах", - сказал Жвания.

Он также сообщил, что новорожденного мальчика назовут Давид.